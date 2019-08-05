《經濟通通訊社５日專訊》日本車廠７月在南韓的銷量急跌，因日本對南韓實施出口限制引
發南韓民眾罷買日貨。
日本車廠擔心８月的銷量可能會繼續下跌，本田汽車的南韓高層表示，車行的人流減少，同
時買家亦推遲簽約。
根據南韓汽車進口及經銷商協會（ＫＡＩＤＡ）數據，豐田汽車７月於南韓的銷量較上年同
期大跌３２％至８６５輛，本田汽車銷量則重挫３４％。
Ｌｅｘｕｓ銷售按月減少２５％至９８２輛，不過仍較上年同期增加３３％。Ｌｅｘｕｓ是
南韓第三大進口車品牌，僅次於平治及寶馬。（ｍｎ）
05/08/2019 11:30
【日韓相爭】南韓抵制日貨，日本車廠７月在韓銷量急跌
《經濟通通訊社５日專訊》日本車廠７月在南韓的銷量急跌，因日本對南韓實施出口限制引
發南韓民眾罷買日貨。
日本車廠擔心８月的銷量可能會繼續下跌，本田汽車的南韓高層表示，車行的人流減少，同
時買家亦推遲簽約。
根據南韓汽車進口及經銷商協會（ＫＡＩＤＡ）數據，豐田汽車７月於南韓的銷量較上年同
期大跌３２％至８６５輛，本田汽車銷量則重挫３４％。
Ｌｅｘｕｓ銷售按月減少２５％至９８２輛，不過仍較上年同期增加３３％。Ｌｅｘｕｓ是
南韓第三大進口車品牌，僅次於平治及寶馬。（ｍｎ）
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