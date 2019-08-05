【油市博奕】伊朗再於波斯灣扣押船隻，為一個月內第三宗

《經濟通通訊社５日專訊》伊朗官方媒體報道，伊斯蘭革命衛隊在波斯灣扣押一艘走私燃料

的伊拉克船隻，這是伊朗一個月內３宗攔截船隻事件。

伊朗與伊拉克之間發生的海上衝突實屬罕見，伊拉克總理阿卜杜勒剛於７月訪問德黑蘭，尋

求緩解美國與伊朗之間的緊張關係。（ｍｎ）

