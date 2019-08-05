《經濟通通訊社５日專訊》伊朗官方媒體報道，伊斯蘭革命衛隊在波斯灣扣押一艘走私燃料
的伊拉克船隻，這是伊朗一個月內３宗攔截船隻事件。
伊朗與伊拉克之間發生的海上衝突實屬罕見，伊拉克總理阿卜杜勒剛於７月訪問德黑蘭，尋
求緩解美國與伊朗之間的緊張關係。（ｍｎ）
05/08/2019 11:54
【油市博奕】伊朗再於波斯灣扣押船隻，為一個月內第三宗
《經濟通通訊社５日專訊》伊朗官方媒體報道，伊斯蘭革命衛隊在波斯灣扣押一艘走私燃料
的伊拉克船隻，這是伊朗一個月內３宗攔截船隻事件。
伊朗與伊拉克之間發生的海上衝突實屬罕見，伊拉克總理阿卜杜勒剛於７月訪問德黑蘭，尋
求緩解美國與伊朗之間的緊張關係。（ｍｎ）
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰