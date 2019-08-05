《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌美元跌穿７大關，因中美貿易戰升級的擔憂愈來愈大，
資金流入傳統避險資產，日圓升至７個月高位。
近期日本官員已多次出口術，表明極度關注圓匯近日的升勢。日本財務省財務官武內良樹今
日再稱，非常關注著匯率波動，強調匯率穩定是至為重要。
美元兌日圓今日一度低見１０５﹒８０日圓，為１月閃崩以來最低，最新報１０５﹒９４，
跌０﹒６％。（ｍｎ）
05/08/2019 13:29
【貿易開戰】日本官員出口術無效，圓匯升至７個月新高
《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌美元跌穿７大關，因中美貿易戰升級的擔憂愈來愈大，
資金流入傳統避險資產，日圓升至７個月高位。
近期日本官員已多次出口術，表明極度關注圓匯近日的升勢。日本財務省財務官武內良樹今
日再稱，非常關注著匯率波動，強調匯率穩定是至為重要。
美元兌日圓今日一度低見１０５﹒８０日圓，為１月閃崩以來最低，最新報１０５﹒９４，
跌０﹒６％。（ｍｎ）
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