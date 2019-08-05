【貿易開戰】傳中國要求國企暫停從美國進口農產品作報復

《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國總統特朗普上周宣布對中國商品

加徵關稅後，中國政府已要求國有企業暫停從美國進口農產品。

中美才剛重啟談判，而特朗普卻於上周四提出由９月１日開始對另外３０００億美元中國商

品加徵１０％的關稅。據悉，中國對特朗普的行動感到震驚，促使中國買家轉向巴西採購大豆。

（ｍｎ）

