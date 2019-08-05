《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普貿易顧問納瓦羅批評聯儲局主席鮑威爾，稱聯儲
局是美國經濟強勁增長的最大單一障礙。
他稱，鮑威爾現時走出來指責貿易緊張局勢是挺為諷刺的，事實上在加息１００個點子並且
收緊貨幣政策後，鮑威爾應對美國經濟增長放緩負上責任。（ｍｎ）
05/08/2019 15:24
【貿易開戰】白宮貿易顧問：儲局是美國經濟強勁增長最大單一障礙
《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普貿易顧問納瓦羅批評聯儲局主席鮑威爾，稱聯儲
局是美國經濟強勁增長的最大單一障礙。
他稱，鮑威爾現時走出來指責貿易緊張局勢是挺為諷刺的，事實上在加息１００個點子並且
收緊貨幣政策後，鮑威爾應對美國經濟增長放緩負上責任。（ｍｎ）
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