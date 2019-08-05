《台股攻略－馮偉明》受貿易戰影響，台股重挫１２５點

《台股攻略》台股今日（５日）走弱，跌１２５﹒６３點，收１０４２３﹒４１點，成交值

為新台幣１２８２﹒２０億元。

人民幣重貶，亞股今日應聲倒地，台股及台幣亦股匯雙殺，台股失守１０５００點整數關卡

。電子權值股低位整固，鴻海跌３﹒５８％，收新台幣７２﹒８元。大立光跌０﹒３９％，收新

台幣３８７５元；台積電跌１﹒９９％，收新台幣２４６﹒５元；可成跌５﹒３８％，收新台幣

２１１元。蘋概股包括東碩、群創、濱川、精確、精元、廣宇、聯詠、亞信及智原等皆跌４－

６％不等。和碩跌２﹒５２％，收新台幣４８﹒４５元；日月光投控收平盤新台幣６８﹒８元；

聯發科跌１﹒２７％，收新台幣３１２元。友達、華碩、南亞科及聯電也表現低迷。台塑四寶、

中壽、中租－ＫＹ及玉山金等也一片綠油油。被動元件族群方面，國巨升０﹒９７％，收新台幣

２６０元；華新科跌０﹒８５％，收新台幣１７５元。金控股方面，國泰金跌０﹒３７％，收新

台幣３９﹒９５元；富邦金跌０﹒８３％，收新台幣４２元；中信金升０﹒２５％，收新台幣

２０﹒１元。

中美貿易戰疑慮加劇，台股加權指數已連續兩個交易日重挫逾百點。建議投資者現階段不宜

撈底，預期台股短線仍需整固，若年線失守，將拉長整固期。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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