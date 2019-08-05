恒生半年純利升８％，派第二次中期股息１﹒４元

《經濟通通訊社５日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至今年６月３０日之中期業績，

股東應佔溢利為１３６﹒５６億元，按年升８％；每股盈利為６﹒９８元，按年升５％；董事會

宣布派第二次中期息１﹒４元，合共上半年派２﹒８元，去年同期上半年派２﹒６元。

期內，公司淨利息收入為１５８﹒５３億元，按年升１１％；淨服務費收入為３４﹒８５億

元，按年下跌１３％；總營業收入為３３８億元，按年升１４％。

普通股權一級資本比率為１６﹒４％，一級資本比率為１８﹒２％，總資本比率為２０﹒４

％，去年同期普通股權一級資本比率為１６﹒６％，一級資本比率為１７﹒８％，總資本比率為

２０﹒２％。

恆生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，淨利息收入增加１１％，主要由於賺取利息之平

均資產增加６％、存款息差改善，以及來自無利息成本資金之收益增加。非利息收入上升２％，

主要由於保險業務收入增加，反映該行成功利用多元化產品，以及人壽保險投資組合投資回報有

改善。另外，金融市場波動令投資者更趨審慎，來自證券經紀及相關業務，以及零售投資基金銷

售之收入因此減少。

恆生銀行董事長錢果豐表示，鑑於失業率多年來持續在低位徘徊，勞工市場緊絀將有助支持

本地經濟，但零售銷售和貿易增長均有所下跌，預計２０１９年香港本地生產總值增長將介乎１

％至１﹒５％之間，較２０１８年的３％為低；內地２０１８年之國內生產總值增長為

６﹒６％，預計２０１９年將介乎６﹒２％至６﹒４％之間。（ｕｌ）

