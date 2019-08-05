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即市新聞

05/08/2019 07:51

恒生半年純利升８％，派第二次中期股息１﹒４元

　　《經濟通通訊社５日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至今年６月３０日之中期業績，
股東應佔溢利為１３６﹒５６億元，按年升８％；每股盈利為６﹒９８元，按年升５％；董事會
宣布派第二次中期息１﹒４元，合共上半年派２﹒８元，去年同期上半年派２﹒６元。
　　期內，公司淨利息收入為１５８﹒５３億元，按年升１１％；淨服務費收入為３４﹒８５億
元，按年下跌１３％；總營業收入為３３８億元，按年升１４％。
　　普通股權一級資本比率為１６﹒４％，一級資本比率為１８﹒２％，總資本比率為２０﹒４
％，去年同期普通股權一級資本比率為１６﹒６％，一級資本比率為１７﹒８％，總資本比率為
２０﹒２％。
　　恆生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，淨利息收入增加１１％，主要由於賺取利息之平
均資產增加６％、存款息差改善，以及來自無利息成本資金之收益增加。非利息收入上升２％，
主要由於保險業務收入增加，反映該行成功利用多元化產品，以及人壽保險投資組合投資回報有
改善。另外，金融市場波動令投資者更趨審慎，來自證券經紀及相關業務，以及零售投資基金銷
售之收入因此減少。
　　恆生銀行董事長錢果豐表示，鑑於失業率多年來持續在低位徘徊，勞工市場緊絀將有助支持
本地經濟，但零售銷售和貿易增長均有所下跌，預計２０１９年香港本地生產總值增長將介乎１
％至１﹒５％之間，較２０１８年的３％為低；內地２０１８年之國內生產總值增長為
６﹒６％，預計２０１９年將介乎６﹒２％至６﹒４％之間。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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