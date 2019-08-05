《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶依然控制大局

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

消費者製造業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為新奧

能源（０２６８８）、華潤電力（００８３６）與華潤燃氣（０１１９３），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選會德豐（０００２０）、恆生銀行（０００１１）與長和（００００１）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、消費者製造業與工業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤電力、普拉達

（０１９１３）與恆隆地產（００１０１），可用作買入其相關認購認或牛證圖利時的參考。至

於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選恆生銀行、會德豐與長和

。

大家有否留意到，近來每個周一港股都屬於淡友的天地。不問而知，這與每個周末本港都發

生暴力事件有關。社會總會有回復平靜的一天，但於淡友大戶仍在控制大局的時候，大家不應考

慮持有認購權證或牛證圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

