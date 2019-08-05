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即市新聞

05/08/2019 11:26

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶依然控制大局

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
消費者製造業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為新奧
能源（０２６８８）、華潤電力（００８３６）與華潤燃氣（０１１９３），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選會德豐（０００２０）、恆生銀行（０００１１）與長和（００００１）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、消費者製造業與工業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤電力、普拉達
（０１９１３）與恆隆地產（００１０１），可用作買入其相關認購認或牛證圖利時的參考。至
於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選恆生銀行、會德豐與長和

　　大家有否留意到，近來每個周一港股都屬於淡友的天地。不問而知，這與每個周末本港都發
生暴力事件有關。社會總會有回復平靜的一天，但於淡友大戶仍在控制大局的時候，大家不應考
慮持有認購權證或牛證圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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