《談國論企－黎偉成》特反口擬新徵提舊關稅全面貿戰

《談國論企》特朗普居然在２０１９年８月頭一日便突表要對華輸美商品加徵新關稅，翌日

擬對原已單邊加徵的關稅項目提升稅率，即有意向中國作全面經貿宣戰，而這是此廝在與中國國

家主席習近平６月２９日在日本大阪會晤作出「美方不對華商品加徵新的進口關稅」的「承諾」

僅一個月，便反口不認，更變本加厲。特廝之狂言肯定會在相當程度打亂中美的經貿磋商的步伐

，甚至破壞中美政經關係。



＊中國肯定不把立法修例檢查力保主權尊嚴＊



我進一步淡看中美關係之因，乃（一）特朗普是歷來極端霸道自大、言而無信、朝令夕改之

「美國總統」，不僅對中國，對全球各國或地區，都以美國的軍事強悍、經濟尚屬世界首位作為

「後盾」，赤裸裸和惡意地採取強權壓逼，窮凶極惡地發揮美帝國霸權主義的惡思劣行。由是習

特會晤後所作的決定無疑是「雙方同意重啟經貿磋商」和「美方不對華商品加徵新的進口關稅」

，即貿戰未結束而只是沒有進一步惡化，而特廝於作出元首式的「承諾」之後約１個月便匆匆敵

意單邊地要在９月１日對華輸美的３０００億美元商品新徵關稅，簡直是流氓甚至是強盜的劣行

。我在７月２日就習特會晤後所作的評論，十分明確地出「特朗普為反覆無常和不守信用的「霸

王」，故中美關係隨時有變」，強烈證明我之所言甚是。

最大問題，在於特朗普狂妄暴性不改，從其８月２日威脅「如中國不趕快做點事」便會提升

已加徵的關稅稅率之話，便可以充分暴露出其「急於求成」，要求「成」，當然是（二）特廝要

在以「鷹派」之美國貿易代表萊特希澤（我譯：「來踏欺詐」）對中國所提出的所謂「強逼技術

轉華」、知識產權等「改革」問題納入中美貿協之內，我多番指出美方要中國把知識產權等立法

、訂例和執行進度檢討寫進「貿協」，是嚴重和粗暴的干預中國主權，建議中國千萬不要如坊間

如是所傳的作出「承諾」，看來中方行了誤著，故特朗普苦苦追逼和硬指中國不肯履行所承，此

非協議，而特退協、反口、不守信劣行多不杖舉，建議中國對美繼慢談、詳度、細思、慎決，不

怕特壓。

尤其是（三）特廝居然要中國「不趕快做點事」，否則會於９月１日對其他未加徵商品輸美

新徵關稅，實際是威脅和強逼中國要馬上、馬上大量購買其「票倉」的大豆等農作物，作為其力

求於２０２０年大選中連任其中「保證」；但此廝在對習承諾（１）會在平等和相互尊重基礎上

重啟經貿磋商，和（２）認同通過協商妥善解決兩國貿，為兩國企業提供公正待遇的同時，最重

要的是在（３）新聞發布會上表示已允許美國公司向華為繼續供貨，使中美關係還原協調合作穩

定的關係，有嗎？沒有﹗

既然特朗普還未有直接指使其「伙記」造好對與習近平會晤所作出的「承諾」，又要中國「

做點事」，真乃厚顏無恥！我早已狠批特廝，其劣行，已不足為怪！



＊全面加徵華輸美商品關稅衝擊特票倉＊



惡向膽邊生，尤其是特朗普之狂與妄，我肯定特廝會對中國進行更全面、廣泛攻擊、封殺，

因此廝突然於２０１９年７月２６日要世界貿易組織ＷＴＯ「重新審視中國及其他相對富裕國家

或地區，在世貿的「發展中經濟體」地位」，居然還把港、澳等「拖落水」，對華「施壓所演」

的一幕「窮凶極惡」劣劇，顯然與此廝對中美於７月３０日重啟面對面經貿磋商表「不感樂觀」

有關。

既然特朗普有「新意」要對中國作出全面提升式的貿戰，使中國輸美的商品全面加徵關稅，

包括民生所需商品，因美進口的各類民生、民用產品很大程度依賴中國，故所產生的後果肯定是

美國民眾生活支出上漲，消費物價指數ＣＰＩ相應提升，聯邦儲備局要減息的空間更少和不排除

有再升的空間。特朗普會霸道地「革掉「鮑威爾嗎？果如是，此舉可能會引發美國政治危機。

綜合而言，中國會繼續堅持保衛主權的核心原則，以達平等、互利共贏的目標，作為對特以

新劣題擬全面封殺的堅實回應。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

