《異動股》濠賭全面急挫，銀娛（００２７）急回３％創一個月低位

《經濟通通訊社５日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價跌３﹒５９％，報４８﹒３元；成

交約４７萬股，涉資２２８８萬元。

本港政局不穩，加上人民幣中間價今早下跌２２９點子，報６﹒９２５５，濠賭股今早全面

回吐。銀娛盤中低見４８﹒１５元，創下一個月低位。

另外，日本旅遊部宣布，將於１１月公布有關於日本興建賭場度假村的公眾諮詢結果，在公

眾諮詢完結及政府監管機構批准後，將會在下年３月時候公布完整的詳情，隨後將會公布興建選

址及可建樓宇面積及空間等數據。

現時，恆生指數報２６２８８點，跌６３０點或跌２﹒３４％，主板成交１２２﹒１０億元

。國企指數報１０１１９點，跌２２８點或跌２﹒２１％。

上證綜合指數報２８３９點，跌２８點或跌１﹒００％，成交３５８﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報９０５９點，跌７７點或跌０﹒８４％，成交４０６﹒１６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ４８﹒３０元 跌３﹒５９％

新濠國際（００２００） １７﹒３０元 跌３﹒０３％

澳博控股（００８８０） ７﹒８９元 跌３﹒７８％

永利澳門（０１１２８） １６﹒３４元 跌３﹒２０％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒９５元 跌３﹒８５％

美高梅中國（０２２８２） １２﹒１４元 跌２﹒１０％

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（ｕｌ）

