  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2019 09:36

《異動股》濠賭全面急挫，銀娛（００２７）急回３％創一個月低位

　　《經濟通通訊社５日專訊》銀河娛樂（０００２７）現價跌３﹒５９％，報４８﹒３元；成
交約４７萬股，涉資２２８８萬元。
　　本港政局不穩，加上人民幣中間價今早下跌２２９點子，報６﹒９２５５，濠賭股今早全面
回吐。銀娛盤中低見４８﹒１５元，創下一個月低位。
　　另外，日本旅遊部宣布，將於１１月公布有關於日本興建賭場度假村的公眾諮詢結果，在公
眾諮詢完結及政府監管機構批准後，將會在下年３月時候公布完整的詳情，隨後將會公布興建選
址及可建樓宇面積及空間等數據。
　　現時，恆生指數報２６２８８點，跌６３０點或跌２﹒３４％，主板成交１２２﹒１０億元
。國企指數報１０１１９點，跌２２８點或跌２﹒２１％。
　　上證綜合指數報２８３９點，跌２８點或跌１﹒００％，成交３５８﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報９０５９點，跌７７點或跌０﹒８４％，成交４０６﹒１６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　４８﹒３０元　　　跌３﹒５９％
　　新濠國際（００２００）　　１７﹒３０元　　　跌３﹒０３％
　　澳博控股（００８８０）　　　７﹒８９元　　　跌３﹒７８％
　　永利澳門（０１１２８）　　１６﹒３４元　　　跌３﹒２０％
　　金沙中國（０１９２８）　　３４﹒９５元　　　跌３﹒８５％
　　美高梅中國（０２２８２）　１２﹒１４元　　　跌２﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金