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即市新聞

05/08/2019 10:08

《異動股》港股急跌，ＦＩ二南方恒指（０７５００）現升近４％

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股急跌受壓，逆向ＥＴＦ受捧，ＦＩ二南方恆指
（０７５００）現升３﹒７６％，報７﹒４５元，盤中高見７﹒５１元，暫四連升兼四連陽，累
漲逾１５％；成交約２７５８萬股，涉資２﹒０６億元。
　　ＦＩ華夏恆指（０７３２１）現亦升１﹒８％，報６﹒２３元。
　　逆向ＥＴＦ即是看淡的ＥＴＦ，透過運用股指期貨、互換合約等槓桿投資工具，實現每日追
蹤目標指數收益的反向一定倍數的交易型開放式指數基金。
　　恆生指數現報２６４０３，跌５１４點或１﹒９１％，主板成交２０８﹒１７億元。國企指
數報１０１４７，跌２０１點或１﹒９５％。
　　上證綜合指數現報２８４７，跌２０點或０﹒７１％，成交５７３﹒７３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＦＩ易方達恆指（０７３０２）　　　４﹒９０元　　　升２﹒３０％
　　ＦＩ華夏恆指　（０７３２１）　　　６﹒２３元　　　升１﹒８０％
　　ＦＩ三星國指　（０７３２８）　　　５﹒１０元　　　升１﹒５９％
　　ＦＩ華夏納一百（０７３３１）　　　８﹒９８元　　　升１﹒５８％
　　ＦＩ未來恆指　（０７３３６）　　　５﹒８５元　　　升１﹒７４％
　　ＦＩ華夏國指　（０７３４１）　　　６﹒７０元　　　升１﹒５２％
　　ＦＩ二南方恆指（０７５００）　　　７﹒４５元　　　升３﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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