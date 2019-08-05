《異動股》港股急跌，ＦＩ二南方恒指（０７５００）現升近４％

《經濟通通訊社５日專訊》港股急跌受壓，逆向ＥＴＦ受捧，ＦＩ二南方恆指

（０７５００）現升３﹒７６％，報７﹒４５元，盤中高見７﹒５１元，暫四連升兼四連陽，累

漲逾１５％；成交約２７５８萬股，涉資２﹒０６億元。

ＦＩ華夏恆指（０７３２１）現亦升１﹒８％，報６﹒２３元。

逆向ＥＴＦ即是看淡的ＥＴＦ，透過運用股指期貨、互換合約等槓桿投資工具，實現每日追

蹤目標指數收益的反向一定倍數的交易型開放式指數基金。

恆生指數現報２６４０３，跌５１４點或１﹒９１％，主板成交２０８﹒１７億元。國企指

數報１０１４７，跌２０１點或１﹒９５％。

上證綜合指數現報２８４７，跌２０點或０﹒７１％，成交５７３﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＦＩ易方達恆指（０７３０２） ４﹒９０元 升２﹒３０％

ＦＩ華夏恆指 （０７３２１） ６﹒２３元 升１﹒８０％

ＦＩ三星國指 （０７３２８） ５﹒１０元 升１﹒５９％

ＦＩ華夏納一百（０７３３１） ８﹒９８元 升１﹒５８％

ＦＩ未來恆指 （０７３３６） ５﹒８５元 升１﹒７４％

ＦＩ華夏國指 （０７３４１） ６﹒７０元 升１﹒５２％

ＦＩ二南方恆指（０７５００） ７﹒４５元 升３﹒７６％

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（ａｌ）

