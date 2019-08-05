【駐滬專電】上海金交所擬擴大黃金合約漲跌停板和保證金比例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海黃金交易所發布通知稱，鑒於目前黃金

價格上漲幅度較大，若今日黃金Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）合約收盤時封住漲停板，出現單邊市，根據交

易所相關規定，今日日終清算時起，保證金比例從６％調整為９％，明日起Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）合

約漲跌停板從５％調整為８％。

