《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海黃金交易所發布通知稱，鑒於目前黃金
價格上漲幅度較大，若今日黃金Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）合約收盤時封住漲停板，出現單邊市，根據交
易所相關規定，今日日終清算時起，保證金比例從６％調整為９％，明日起Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）合
約漲跌停板從５％調整為８％。
05/08/2019 15:59
【駐滬專電】上海金交所擬擴大黃金合約漲跌停板和保證金比例
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海黃金交易所發布通知稱，鑒於目前黃金
價格上漲幅度較大，若今日黃金Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）合約收盤時封住漲停板，出現單邊市，根據交
易所相關規定，今日日終清算時起，保證金比例從６％調整為９％，明日起Ａｕ（Ｔ＋Ｎ２）合
約漲跌停板從５％調整為８％。
|FOCUS05/08/2019
【FOCUS】若「just another中國城市」那刻來臨
|生財有道05/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控弱勢不變惟跌幅可控
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰