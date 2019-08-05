《午市前瞻》港股中期走勢偏弱，有機會下試２５６００點

《經濟通通訊社５日專訊》上周中美貿易關係再次變得緊張，雖然今日未有進一步消息，但

今日人民幣匯率跌至今年以來最低水平。港股今日低開低走，恆生（０００１１）及匯控

（００００５）公布中期業績，惟表現未如理想，另外有網民號召罷工、罷市及罷課，港股繼續

陷入政治不穩的陰霾，今早低開４３８點報２６４８０後，消息指特首林鄭月娥將會見傳媒，市

場憧憬港府有進一步對策，惟她在言辭強硬，未有提出解決方案，加上７月財新中國服務業

ＰＭＩ跌至５１﹒６低於預期，是近５個月以來最低，Ａ股走低，港股亦跟隨低走並最多跌

８３１點，報２６０８６，跌至近二萬六關口，最終港股半日收報２６１４０，跌７７７點或２

﹒８９％，半日主板成交５３３﹒５２億元。國企指數報１００７３跌２７４點或

２﹒６５％。

上證綜合指數報２８４４，跌２３點或０﹒８１％，半日成交１１０９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報９０８１，跌５４點或０﹒６％，半日成交１２９６﹒２億元人民幣。

重磅股全線向下，匯控中期溢利增１８﹒６％至８５﹒０７億美元，另外去年２月上任的匯

控行政總裁范寧退任，拖累股價，午收跌１﹒４５％，報６１﹒２５元；恆生中期溢利按年升８

％至１３６﹒５６億元，亦挫４﹒０８％，報１７４﹒１元；港交所（００３８８）挫

３﹒２８％，報２４７﹒８元；騰訊（００７００）獲大摩維持增持評級，目標維持４３０元，

惟跟隨大市跌３﹒７７％，報３４２﹒４元，是半日表現最差國指股；中移動（００９４１）遭

匯證降目標逾９％，半日跌２﹒４６％，報６３﹒４５元；友邦（０１２９９）跟隨大市跌

３﹒５８％，報７５﹒３５元。



＊長實新地領跌恆隆最佳藍籌，人民幣跌穿七算內房齊挫＊



本地地產沽壓持續繼而走低，當中新鴻基地產（０００１６）挫４﹒８８％，報１１４﹒９

元，是半日表現最差藍籌，暫四連跌；長實集團（０１１１３）亦走低４﹒４５％，報５３﹒６

５元，暫四連跌；新世界發展（０００１７）半日跌３﹒９％，報１０﹒３６元，暫九連跌；恆

基地產（０００１２）軟３﹒５２％，報３８﹒３５元，暫七連跌；恆隆地產（００１０１）微

跌０﹒１１％，報１９﹒０２元，但已是半日表現最好藍籌。

人民幣在岸價及離岸價今日均跌穿七算，加上中央早前堅持內房「房住不炒」定位，內房股

受壓齊挫。中國奧園（０３８８３）７月合同銷售金額雖按年增１１％至約６６﹒５億元人民幣

，但半日瀉６﹒１８％，報９﹒４２元；龍光地產（０３３８０）挫５﹒５６％，報

１０﹒５４元；富力地產（０２７７７）亦跌５﹒５３％，報１２﹒６４元；世茂房地產

（００８１３）走低４﹒９４％，報１９﹒８２元；合景泰富（０１８１３）軟４﹒６４％，報

６﹒５７元。

港股半日急跌受壓，逆向ＥＴＦ受捧。ＦＩ二南方恆指（０７５００）急升５﹒２９％，報

７﹒５６元；ＦＩ華夏國指（０７３４１）亦漲２﹒７３％，報６﹒７８元；ＦＩ未來恆指

（０７３３６）及ＦＩ華夏恆指（０７３２１）同樣升２﹒６１％，分別報５﹒９元及６﹒２８

元。



＊食品股跟隨內地股市向下，中美關係緊張鐵塔領跌國指股＊



人民幣在岸價及離岸價均跌穿７元關口，是近十年、金融海嘯來新低，內地股市向下，食品

股跟隨走低。周黑鴨（０１４５８）瀉５﹒９１％，報３﹒８２元；蒙牛乳業（０２３１９）挫

２﹒５８％，報３０﹒２元；康師傅（００３２２）跌２﹒４４％，報１１﹒２元；中國旺旺（

００１５１）亦跌２﹒３１％，報５﹒９１元；華潤啤酒（００２９１）軟０﹒２７％，報

３６﹒５元，是半日表現最好國指股。

中美關係再度緊張，美國白宮貿易與經濟事務顧問納瓦羅更指，中國應停止犯下的七宗罪，

包括停止盜竊知識產權、停止強迫技術轉讓等，５Ｇ股繼續有沽壓。京信通信（０２３４２）瀉

３﹒８５％，報１﹒７５元；鐵塔（００７８８）挫３﹒５５％，報１﹒９元；中通服

（００５５２）跌３﹒２１％，報５﹒１２元；長飛光纖（０６８６９）走低２﹒６９％，報

１３﹒７６元；中興（００７６３）跌２﹒２３％，報２１﹒９元；聯想（００９９２）軟

２﹒２％，報５﹒７７元。

本港政局不穩，加上中美貿易關係進一步惡化，市場避險情緒持續。金礦股有支持走高。山

東黃金（０１７８７）漲８﹒１１％，報１６﹒２６元；招金礦業（０１８１８）升

６﹒９６％，報９﹒３８元；紫金礦業（０２８９９）走高２﹒２９％，報３﹒１３元；中國黃

金（０２０９９）升２％，報９﹒１６元；ＳＰＤＲ（０２８４０）升１﹒１３％，報

１０７３元。



＊黃威：市埸太多不確定因素，匯控不宜短線買入＊



港股今日繼續大幅回吐，六福金融研究部聯席董事黃威接受《經濟通通訊社》訪問時分析，

有幾個因素影響港股今日下挫，其一是中美關係可能會進一步惡化，基於Ｇ２０峰會會面後美國

總統特朗普仍然加徵關稅，可見雙方分歧很大；其二是上星期五（２日）美國公布非農就業職位

中，其就業人數比上月減少，此會對美股不利，而美股跌勢延續亦拖累港股表現；其三是本港政

治情況並不樂觀，令整個市埸氛圍差。他指，在太多不確定因素下，港股短期內即使有反彈亦會

偏弱。他預料，若明天沒有利好消息支持，港股很大機會繼續反覆下跌，而中期走勢偏弱，有機

會下試至年初的低位２５６００點。

匯控今日公布業績，黃威指由於政治因素或會導致香港下半年經濟展望轉差，特別是零售業

消費連跌５個月，而銀行業與經濟有著一定的相關性，因此他不建議投資者短線買入，不過由於

匯控的股息率吸引，中長線可現階段分段小注買入。（ｊｔ、ａｌ）

