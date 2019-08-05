《娥姐錦囊－張賽娥》聯儲會後聲明預留彈性，料今年香港無需減息

《娥姐錦囊》聯儲局於美國時間７月３１日宣布減息四分之一厘，為十年來首次降息，香港

因為之前未有緊貼美國加息，所以今次亦無需跟隨減息。即使本港第二季經濟表現遠遜預期，相

信今年本港仍有不減息的條件，預料年內最優惠利率將維持不變。

聯儲局主席鮑威爾在議息會後形容今回是「保險式減息」，強調只是經濟上升周期中段一次

政策調整，並未進入減息周期。事實上，現時美國經濟向好，又未至至出現過熱跡象，只是全球

其他國家經濟增長放緩，美國作出預防性減息並管理市場期望，以免投資者誤以為減息陸續有來

，而且在美國總統特朗普多番施壓下，聯儲局亦想強調本身獨立性。是次「含糊」的會後聲明為

聯儲局日後政策調整提供彈性。再者，利率並非調控政策的唯一手段，當局日後亦可利用量寬工

具進行調整。

香港方面，政府統計處預估本港第二季經濟按年實際僅升０﹒６％，遠遜預期，但相信香港

短期內也不會利用減息作為刺激經濟的手段，當然一旦經濟情況持續惡化，令需求減弱或資金外

流，不排除香港也有減息需要，但相信這並非兩、三個月內會發生的事情。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

