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即市新聞

05/08/2019 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》聯儲會後聲明預留彈性，料今年香港無需減息

　　《娥姐錦囊》聯儲局於美國時間７月３１日宣布減息四分之一厘，為十年來首次降息，香港
因為之前未有緊貼美國加息，所以今次亦無需跟隨減息。即使本港第二季經濟表現遠遜預期，相
信今年本港仍有不減息的條件，預料年內最優惠利率將維持不變。
　　聯儲局主席鮑威爾在議息會後形容今回是「保險式減息」，強調只是經濟上升周期中段一次
政策調整，並未進入減息周期。事實上，現時美國經濟向好，又未至至出現過熱跡象，只是全球
其他國家經濟增長放緩，美國作出預防性減息並管理市場期望，以免投資者誤以為減息陸續有來
，而且在美國總統特朗普多番施壓下，聯儲局亦想強調本身獨立性。是次「含糊」的會後聲明為
聯儲局日後政策調整提供彈性。再者，利率並非調控政策的唯一手段，當局日後亦可利用量寬工
具進行調整。
　　香港方面，政府統計處預估本港第二季經濟按年實際僅升０﹒６％，遠遜預期，但相信香港
短期內也不會利用減息作為刺激經濟的手段，當然一旦經濟情況持續惡化，令需求減弱或資金外
流，不排除香港也有減息需要，但相信這並非兩、三個月內會發生的事情。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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