【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒５１億，買騰訊建行沽中信金蝶

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普上周宣布將對剩餘３０００億美元中國商品加徵
１０％關稅，令中美關係再次繃緊，人民幣匯率更跌至今年以來最低水平。港股周一早上低開
４３８點報２６４８０，恆生（０００１１）及匯控（００００５）公布中期業績，惟表現未如
理想。另外，本港今早有罷工、罷市及罷課行動，雖然特首林鄭月娥上午會見傳媒，惟她在會上
措辭強硬，加上７月財新中國服務業ＰＭＩ及本港７月採購經理指數（ＰＭＩ）均低於預期，令
港股全日跌幅未有收窄。最終恆指收報２６１５１，跌７６７點或２﹒８５％。
按額度計算，北水全日淨流入３７﹒５１億元人民幣，較上周五淨流入３８﹒４５億元人民
幣，減少９４００萬元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００），建設銀
行（００９３９）及工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是中信証券（０６０３０）、
金蝶國際（００２６８）及中生製藥（０１１７７）。
＊北水追捧騰訊＊
主板成交９９４﹒７８億元，較上周五減少１２﹒９％，其中港股通成交１１０﹒１６億元
，佔總成交１１﹒０７％。
香港政局不穩，騰訊暴跌４﹒２７％，但約有５﹒０４億北水趁低吸納騰訊，大市氣氛拖累
內銀股，建行股價跌２﹒５３％，惟仍有２﹒０８億北水買入，人民幣匯率跌穿７算，中信証券
遭４４５４萬北水沽出，股價跌１﹒７２％，野村下調金蝶目標價至８﹒７元，２４７８萬北水
沽出金蝶，股價跌１﹒８％，中生製藥亦錄２１４３萬北水淨流出。（ｂｎ）