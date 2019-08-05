【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３７﹒５１億，買騰訊建行沽中信金蝶

《經濟通通訊社５日專訊》美國總統特朗普上周宣布將對剩餘３０００億美元中國商品加徵

１０％關稅，令中美關係再次繃緊，人民幣匯率更跌至今年以來最低水平。港股周一早上低開

４３８點報２６４８０，恆生（０００１１）及匯控（００００５）公布中期業績，惟表現未如

理想。另外，本港今早有罷工、罷市及罷課行動，雖然特首林鄭月娥上午會見傳媒，惟她在會上

措辭強硬，加上７月財新中國服務業ＰＭＩ及本港７月採購經理指數（ＰＭＩ）均低於預期，令

港股全日跌幅未有收窄。最終恆指收報２６１５１，跌７６７點或２﹒８５％。

按額度計算，北水全日淨流入３７﹒５１億元人民幣，較上周五淨流入３８﹒４５億元人民

幣，減少９４００萬元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００），建設銀

行（００９３９）及工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是中信証券（０６０３０）、

金蝶國際（００２６８）及中生製藥（０１１７７）。



＊北水追捧騰訊＊



主板成交９９４﹒７８億元，較上周五減少１２﹒９％，其中港股通成交１１０﹒１６億元

，佔總成交１１﹒０７％。

香港政局不穩，騰訊暴跌４﹒２７％，但約有５﹒０４億北水趁低吸納騰訊，大市氣氛拖累

內銀股，建行股價跌２﹒５３％，惟仍有２﹒０８億北水買入，人民幣匯率跌穿７算，中信証券

遭４４５４萬北水沽出，股價跌１﹒７２％，野村下調金蝶目標價至８﹒７元，２４７８萬北水

沽出金蝶，股價跌１﹒８％，中生製藥亦錄２１４３萬北水淨流出。（ｂｎ）

