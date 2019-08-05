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即市新聞

05/08/2019 08:30

【移交逃犯】網民發起罷工，工會指不受保障，勞工處：勞資宜溝通

　　網民發起在今日（５日）全港罷工、罷市、罷課，並在７區舉行集會，高教界、交通運輸、
社福界及零售界等，陸續響應罷工罷市行動，目的是癱瘓社會運作，逼使政府回應民間五大訴求

　　勞工處回覆查詢時表示，《僱傭條例》並沒有就僱主和僱員間，非因僱傭條款發生的情況作
出規定，如僱員因參加公眾活動而缺勤，勞資雙方應充分溝通，僱員或需得到僱主批准假期才可
缺勤。
　　職工盟提醒參與罷工的僱員，由於今次屬於政治性質罷工，故此不受勞工法例保障。
《香港經濟日報》（ｚｚ）

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