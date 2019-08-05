【脫歐之後】約翰遜親信：國會難阻硬脫歐

英國國會有意在下月復會後，向首相約翰遜政府提出不信任動議，以阻止１０月底無協議脫

歐（硬脫歐）成真。

但《星期日電訊報》引述消息人士指，約翰遜幕僚兼２０１６年公投的脫歐派智囊卡明斯

（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ）向官員表示，假若約翰遜政府在不信任動議敗陣，約翰

遜將把重新大選日期定於１０月３１日脫歐限期之後，意味他可繼續掌控脫歐進程，不受國會阻

撓。《香港經濟日報》

