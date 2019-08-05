英國國會有意在下月復會後，向首相約翰遜政府提出不信任動議，以阻止１０月底無協議脫
歐（硬脫歐）成真。
但《星期日電訊報》引述消息人士指，約翰遜幕僚兼２０１６年公投的脫歐派智囊卡明斯
（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ）向官員表示，假若約翰遜政府在不信任動議敗陣，約翰
遜將把重新大選日期定於１０月３１日脫歐限期之後，意味他可繼續掌控脫歐進程，不受國會阻
撓。《香港經濟日報》
05/08/2019 09:22
【脫歐之後】約翰遜親信：國會難阻硬脫歐
英國國會有意在下月復會後，向首相約翰遜政府提出不信任動議，以阻止１０月底無協議脫
歐（硬脫歐）成真。
但《星期日電訊報》引述消息人士指，約翰遜幕僚兼２０１６年公投的脫歐派智囊卡明斯
（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ）向官員表示，假若約翰遜政府在不信任動議敗陣，約翰
遜將把重新大選日期定於１０月３１日脫歐限期之後，意味他可繼續掌控脫歐進程，不受國會阻
撓。《香港經濟日報》
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