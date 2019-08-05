俄羅斯莫斯科群眾不滿當局取消多名反對派政客的參選資格，民眾連續多周上街，約萬人前
日上街抗議。但警方指示威行動未獲批准，隨後再暴力清場，並拘捕８００人。
《香港經濟日報》
05/08/2019 09:24
【國際要聞】反對派被拒參選莫斯科萬人上街，警清場拘８００人
俄羅斯莫斯科群眾不滿當局取消多名反對派政客的參選資格，民眾連續多周上街，約萬人前
日上街抗議。但警方指示威行動未獲批准，隨後再暴力清場，並拘捕８００人。
《香港經濟日報》
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