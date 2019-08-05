【匯控業績】中期「炒房」稅前利潤２８﹒２４億美元按年跌１８％

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底前止中期業績，期內俗

稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務經調整稅前利潤２８﹒２４億（美元．下同），按年跌

１７﹒７％，業務佔比降至２２﹒６％。

另外，工商金融期內經調整稅前利潤４０﹒２５億元，按年升１﹒２６％，佔比為

３２﹒１％；零售銀行及財富管理經調整稅前利潤４４﹒４１億元，升２３﹒８％，佔比升至

３５﹒５％。（ｓｋ）

