《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底前止中期業績，期內俗
稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務經調整稅前利潤２８﹒２４億（美元．下同），按年跌
１７﹒７％，業務佔比降至２２﹒６％。
另外，工商金融期內經調整稅前利潤４０﹒２５億元，按年升１﹒２６％，佔比為
３２﹒１％；零售銀行及財富管理經調整稅前利潤４４﹒４１億元，升２３﹒８％，佔比升至
３５﹒５％。（ｓｋ）
05/08/2019 10:54
【匯控業績】中期「炒房」稅前利潤２８﹒２４億美元按年跌１８％
《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底前止中期業績，期內俗
稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務經調整稅前利潤２８﹒２４億（美元．下同），按年跌
１７﹒７％，業務佔比降至２２﹒６％。
另外，工商金融期內經調整稅前利潤４０﹒２５億元，按年升１﹒２６％，佔比為
３２﹒１％；零售銀行及財富管理經調整稅前利潤４４﹒４１億元，升２３﹒８％，佔比升至
３５﹒５％。（ｓｋ）
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