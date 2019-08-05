《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底止中期業績，期內經調
整除稅前利潤１２５億（美元．下同），按年增加６﹒８％。
經調整收入為２８５億元，按年上升８％，經調整營業支出為１６２億元，按年升
３﹒５％，但集團已於今年上半年推行重要措施以降低２０２０年的推算支出。
在對制訂保險產品業務有利的市場影響、去年上半年企業中心項下掉期按市值計價所導致的
虧損不復再現和拉丁美洲的出售利潤帶動下，經調整收入增長率與支出增長率之差為正
４﹒５％。（ｓｋ）
05/08/2019 10:56
【匯控業績】收入增長率與支出增長率之差為正４﹒５％
《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布截至今年６月底止中期業績，期內經調
整除稅前利潤１２５億（美元．下同），按年增加６﹒８％。
經調整收入為２８５億元，按年上升８％，經調整營業支出為１６２億元，按年升
３﹒５％，但集團已於今年上半年推行重要措施以降低２０２０年的推算支出。
在對制訂保險產品業務有利的市場影響、去年上半年企業中心項下掉期按市值計價所導致的
虧損不復再現和拉丁美洲的出售利潤帶動下，經調整收入增長率與支出增長率之差為正
４﹒５％。（ｓｋ）
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