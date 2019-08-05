《經濟通通訊社５日專訊》安科系統（０８３５３）公布，預期截至今年５月３１日止年度
將錄淨虧損。主要由於收入減少、海外市場擴張努力增加、員工成本增加以及集團無形資產減值
損失增加所致。
報告期間的收入較上一財政年度減少約１１％，主要由於項目獎勵和項目交付延遲。集團將
其銷售及業務發展投入海外，以獲取未來增長的市場牽引力。
集團年度業績預計將於８月２３日公布。（ｂｎ）
05/08/2019 12:24
【企業盈警】安科系統（０８３５３）料全年錄淨虧損
《經濟通通訊社５日專訊》安科系統（０８３５３）公布，預期截至今年５月３１日止年度
將錄淨虧損。主要由於收入減少、海外市場擴張努力增加、員工成本增加以及集團無形資產減值
損失增加所致。
報告期間的收入較上一財政年度減少約１１％，主要由於項目獎勵和項目交付延遲。集團將
其銷售及業務發展投入海外，以獲取未來增長的市場牽引力。
集團年度業績預計將於８月２３日公布。（ｂｎ）
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