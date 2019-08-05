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05/08/2019 14:32

【移交逃犯】羅兵咸：對近期暴力升級事件表示遺憾，譴責虛假宣傳

　　《經濟通通訊社５日專訊》羅兵咸永道發表聲明表示，希望香港是一個和平、安全的社會，
且作為國際重要的金融中心之一，能持續繁榮發展，充分尊重市民享有言論自由的權利，但對於
近期暴力升級事件對社會安寧與秩序造成的破壞性影響，深表遺憾。
　　聲明又譴責任何利用羅兵咸永道企業品牌進行虛假宣傳（包括模仿企業品牌的視覺設計及色
系）、誤導公眾的社交媒體行為。
　　聲明並強調，員工的安全對羅兵咸永道而言至關重要。（ｂｉ）（ｚｚ）

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