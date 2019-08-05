《經濟通通訊社５日專訊》財政司司長陳茂波表示，社會事件已經影響本港經濟，雖然本港
第二季經濟按年增長０﹒６％，但按季錄得負增長０﹒３％，經濟增長失去動力，若第三季再出
現負增長，技術上會進入衰退。
他又指，過去兩個月的社會事件，不少商鋪、酒樓、零售生意受影響，部份鋪頭間歇停業，
香港經濟面臨非常嚴峻處境，面對非常大的下行壓力。他又重申，政府已有聆聽社會聲音，會作
溝通改善，希望社會做任何行動前都要三思。（ｂｉ）
05/08/2019 13:08
【本港經濟】陳茂波：若本港第三季再現負增長，技術上進入衰退
《經濟通通訊社５日專訊》財政司司長陳茂波表示，社會事件已經影響本港經濟，雖然本港
第二季經濟按年增長０﹒６％，但按季錄得負增長０﹒３％，經濟增長失去動力，若第三季再出
現負增長，技術上會進入衰退。
他又指，過去兩個月的社會事件，不少商鋪、酒樓、零售生意受影響，部份鋪頭間歇停業，
香港經濟面臨非常嚴峻處境，面對非常大的下行壓力。他又重申，政府已有聆聽社會聲音，會作
溝通改善，希望社會做任何行動前都要三思。（ｂｉ）
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