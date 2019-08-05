《經濟通通訊社５日專訊》對於有關網上傳言指入境事務處處長曾國衞將於今日休假以示罷
工一事，入境處鄭重澄清，曾國衞上周因病入院接受治療，至昨午（４日）康復出院，並於今日
上午正式上班，因此有關傳言純屬謠傳，絕非事實。
入境處重申，在香港目前的困難時刻，部門各同事必定會繼續緊守崗位，全力支持特區政府
依法有效施政，努力為市民大眾提供最優質服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/08/2019 09:51
【移交逃犯】入境事：處長曾國衞休假罷工純屬謠傳，上周因病入院
《經濟通通訊社５日專訊》對於有關網上傳言指入境事務處處長曾國衞將於今日休假以示罷
工一事，入境處鄭重澄清，曾國衞上周因病入院接受治療，至昨午（４日）康復出院，並於今日
上午正式上班，因此有關傳言純屬謠傳，絕非事實。
入境處重申，在香港目前的困難時刻，部門各同事必定會繼續緊守崗位，全力支持特區政府
依法有效施政，努力為市民大眾提供最優質服務。（ｃｌ）（ｚｚ）
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