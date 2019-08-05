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05/08/2019 10:05

【交通消息】機管局料中午１２時前將有３５班航班取消

　　《經濟通通訊社５日專訊》網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。機管局
表示，機場緊急事故應變中心今早７時起啟動，中午１２時前，機場預計有３５班航班取消，客
運大樓早上亦比較繁忙，運作大致正常，人手足以應付。
　　機場將於中午１２時起，實施航班重新編配，航班升降量將會減少。機管局呼籲旅客聯絡航
空公司，確認航班後才出發前往機場。
　　機管局稱，由於香港各區交通受到廣泛影響，旅客應預留充足時間前往機場，亦可透過機場
網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。（ｃｌ）（ｚｚ）

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