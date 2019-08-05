  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2019 10:13

【移交逃犯】林鄭：玉石俱焚方式會推香港上不歸路

　　《經濟通通訊社５日專訊》網民號召今日舉行「三罷」行動，行政長官林鄭月娥今早連同多
名司局長在特首辦會見傳媒時表示，過去兩個月，香港幾經折騰，市民及警察受傷，一連串極端
暴力行為將香港推向十分危險的景況。她指玉石俱焚的方式，會推香港上不歸路，認為對政府不
滿，不等如要縱容暴力，因為暴力令問題更糾纏不清，難以解決，呼籲市民無論有何訴求，均應
和平表達。
　　她強調自由是本港核心價值，部分人以暴力表達訴求，是妄顧他人自由權利，而部分極端份
子更將訴求變質，污損國徽，揚言搞革命光復香港，是挑戰國家主權，危害一國兩制的行為，將
破壞香港穩定繁榮。她表示明白市民對政府不滿，但反問是否要因此押上７００多萬人穩定的生
活及以香港未來作賭注，強調經濟出問題，市民生計受損，社會不安全不穩定的情況，並非短時
間可以改變及重新建立起來。
　　她續稱，香港本來是世上最安全城市之一，市民可以自由表達，但極端暴力行為，將香港推
向十分危險境況，而過去一、兩周，暴力破壞行為不斷升級，包括今早又出現的阻港鐵車門，四
出癱瘓主要幹道。有人又圍堵及破壞警署，破壞公物。一小撮極端暴力分子掟磚、縱火、掟汽油
彈，製造炸彈及藏有大量攻擊性武器。呼籲市民無論有何訴求，均應和平表達。（ｃｌ）（ｚｚ

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金