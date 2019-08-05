【移交逃犯】林鄭：玉石俱焚方式會推香港上不歸路

《經濟通通訊社５日專訊》網民號召今日舉行「三罷」行動，行政長官林鄭月娥今早連同多

名司局長在特首辦會見傳媒時表示，過去兩個月，香港幾經折騰，市民及警察受傷，一連串極端

暴力行為將香港推向十分危險的景況。她指玉石俱焚的方式，會推香港上不歸路，認為對政府不

滿，不等如要縱容暴力，因為暴力令問題更糾纏不清，難以解決，呼籲市民無論有何訴求，均應

和平表達。

她強調自由是本港核心價值，部分人以暴力表達訴求，是妄顧他人自由權利，而部分極端份

子更將訴求變質，污損國徽，揚言搞革命光復香港，是挑戰國家主權，危害一國兩制的行為，將

破壞香港穩定繁榮。她表示明白市民對政府不滿，但反問是否要因此押上７００多萬人穩定的生

活及以香港未來作賭注，強調經濟出問題，市民生計受損，社會不安全不穩定的情況，並非短時

間可以改變及重新建立起來。

她續稱，香港本來是世上最安全城市之一，市民可以自由表達，但極端暴力行為，將香港推

向十分危險境況，而過去一、兩周，暴力破壞行為不斷升級，包括今早又出現的阻港鐵車門，四

出癱瘓主要幹道。有人又圍堵及破壞警署，破壞公物。一小撮極端暴力分子掟磚、縱火、掟汽油

彈，製造炸彈及藏有大量攻擊性武器。呼籲市民無論有何訴求，均應和平表達。（ｃｌ）（ｚｚ

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