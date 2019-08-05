【交通消息】港鐵觀塘全線及金鐘站往返柴灣站暫停服務

《經濟通通訊社５日專訊》網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。受不合

作運動影響，港鐵觀塘線全線暫停服務，港島線金鐘站往返柴灣站亦暫停服務。

另外，香港站往返機場站、北角站往返調景嶺站、將軍澳站往返康城站、九龍塘站往返上水

站、九龍站往返青衣站、紅磡站往返柯士甸站及錦上路站往返屯門站等亦暫停服務。（ｃｌ）

