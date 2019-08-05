【移交逃犯】網民發起三罷林鄭急開記招，三司獨缺鄭若驊

《經濟通通訊社５日專訊》有網民堅持包括撤回《逃犯條例》修訂的五大訴求，並號召今日

舉行「三罷」行動，行政長官林鄭月娥今早十時連同政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波在行

政長官辦公室地下大堂會見傳媒，三司獨欠律政司司長鄭若驊。

林鄭月娥在會上表示，過去兩個月，香港幾經折騰，市民及警察受傷，一連串極端暴力行為

將香港推向十分危險的景況。她指玉石俱焚的方式，會推香港上不歸路，認為對政府不滿，不等

如要縱容暴力，因為暴力令問題更糾纏不清，難以解決。（ｃｌ）（ｚｚ）

