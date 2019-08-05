《經濟通通訊社５日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，機場快線列車服務逐步回復正常
。
網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。港鐵車站的列車服務受阻，多個車
站服務暫停，機場快線亦全線暫停，市區預辦登機手續暫停。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/08/2019 11:01
【交通消息】港鐵：機場快線列車服務逐步回復正常
《經濟通通訊社５日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，機場快線列車服務逐步回復正常
。
網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。港鐵車站的列車服務受阻，多個車
站服務暫停，機場快線亦全線暫停，市區預辦登機手續暫停。（ｃｌ）（ｚｚ）
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
|生財有道02/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：恒指支持暫看26800
|生財有道02/08/2019
【長和業績】大行認為長和成績表符預期 對重組電訊業務感正面
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰