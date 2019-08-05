【交通消息】港鐵：機場快線列車服務逐步回復正常

《經濟通通訊社５日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，機場快線列車服務逐步回復正常

。

網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。港鐵車站的列車服務受阻，多個車

站服務暫停，機場快線亦全線暫停，市區預辦登機手續暫停。（ｃｌ）（ｚｚ）

