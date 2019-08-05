【交通消息】港鐵荃灣線全線服務暫停

《經濟通通訊社５日專訊》網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。受不合

作運動影響，繼港鐵觀塘線全線暫停服務後，中環站往返荃灣站的服務亦暫停，港鐵呼籲市民考

慮使用其他交通工具。（ｃｌ）（ｚｚ）

