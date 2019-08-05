【交通消息】港鐵：人群聚集輕鐵服務受阻，三線不停天耀至天瑞站

《經濟通通訊社５日專訊》港鐵公司（０００６６）公布，由於輕鐵天耀站附近有大量人群

聚集，輕鐵服務受阻，７０５、７０６及７６１Ｐ線改道，將不停天耀站至天瑞站。港鐵呼籲乘

客考慮改搭其他交通工具。港鐵職員正在處理事件。（ｃｌ）（ｚｚ）

