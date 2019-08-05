《經濟通通訊社５日專訊》大埔及天水圍有集會。九巴公布，因應大埔及天水圍的交通情況
，九巴及龍運因應實際情況作出特別交通安排，其中７１Ｂ及７１Ｋ暫停路線。現時兩區共有２
７條巴士線需要改道，九巴呼籲乘客依照在場人員指示。
另外，城巴╱新巴亦稱，因應道路封閉，新巴城巴現有６條日間路線改道行駛，包括
６９４、７９２Ｍ、７９６Ｃ、７９６Ｘ、７９７Ｍ和７９８。現時不同地區均有交通擠塞，可
能會影響班次服務。公司正密切留意各區服務及路面情況，有需要時作靈活調配，盡量提供服務
。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/08/2019 14:50
【交通消息】大埔及天水圍集會、九巴逾２０條巴士線改道
《經濟通通訊社５日專訊》大埔及天水圍有集會。九巴公布，因應大埔及天水圍的交通情況
，九巴及龍運因應實際情況作出特別交通安排，其中７１Ｂ及７１Ｋ暫停路線。現時兩區共有２
７條巴士線需要改道，九巴呼籲乘客依照在場人員指示。
另外，城巴╱新巴亦稱，因應道路封閉，新巴城巴現有６條日間路線改道行駛，包括
６９４、７９２Ｍ、７９６Ｃ、７９６Ｘ、７９７Ｍ和７９８。現時不同地區均有交通擠塞，可
能會影響班次服務。公司正密切留意各區服務及路面情況，有需要時作靈活調配，盡量提供服務
。（ｃｌ）（ｚｚ）
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