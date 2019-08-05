《再戰明天》聯儲局理事布雷納德講話，美公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

《經濟通通訊社５日專訊》明晨（６日），美國聯儲局理事布雷納德發發表講話，明晚，美

國公布６月ＪＯＬＴＳ職位空缺。



＊美國聯儲局理事布雷納德發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：３０ａｍ，美國聯儲局理事布雷納德就「支付系

統」發表講話。

明晚１０：０５ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在一個經濟學會議上致開幕詞。

７：１０ｐｍ，澳洲央行助理總裁博爾頓出席第１３屆Ｔｅｃｈ ｉｎ Ｇｏｖ年會並參加小組

討論。１２：３０ｐｍ，澳洲央行利率會議。



＊美國公布６月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊



在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季失業率料由４﹒２％升上４﹒３％。

明午１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１％。１：００ｐｍ，日本公布６

月領先指標，料由９４﹒９下滑至９３﹒５。２：００ｐｍ，德國公布６月工廠訂單，月率料由

下滑２﹒２％升上０﹒５％。４：００ｐｍ，台灣７月消費者物價指數，年率料由０﹒８６％下

降至０﹒８％。

明晚１０：００ｐｍ，美國公布６月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７３２﹒３萬升上７４０萬

。



＊中電和九倉置業派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中電控股（００００２）、平安好醫生（０１８３３）、

九龍倉置業（０１９９７）、保利協鑫能源（０３８００）、大成食品（０３９９９）等。

（ｈｏ）

