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即市新聞

05/08/2019 19:09

《再戰明天》聯儲局理事布雷納德講話，美公布ＪＯＬＴＳ職位空缺

　　《經濟通通訊社５日專訊》明晨（６日），美國聯儲局理事布雷納德發發表講話，明晚，美
國公布６月ＪＯＬＴＳ職位空缺。

＊美國聯儲局理事布雷納德發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：３０ａｍ，美國聯儲局理事布雷納德就「支付系
統」發表講話。
　　明晚１０：０５ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在一個經濟學會議上致開幕詞。
７：１０ｐｍ，澳洲央行助理總裁博爾頓出席第１３屆Ｔｅｃｈ　ｉｎ　Ｇｏｖ年會並參加小組
討論。１２：３０ｐｍ，澳洲央行利率會議。

＊美國公布６月ＪＯＬＴＳ職位空缺＊

　　在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季失業率料由４﹒２％升上４﹒３％。
　　明午１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於１％。１：００ｐｍ，日本公布６
月領先指標，料由９４﹒９下滑至９３﹒５。２：００ｐｍ，德國公布６月工廠訂單，月率料由
下滑２﹒２％升上０﹒５％。４：００ｐｍ，台灣７月消費者物價指數，年率料由０﹒８６％下
降至０﹒８％。
　　明晚１０：００ｐｍ，美國公布６月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由７３２﹒３萬升上７４０萬


＊中電和九倉置業派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中電控股（００００２）、平安好醫生（０１８３３）、
九龍倉置業（０１９９７）、保利協鑫能源（０３８００）、大成食品（０３９９９）等。
（ｈｏ）

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