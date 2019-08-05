【匯控業績】匯控：范寧退任行政總裁，集團需改變以應對市場挑戰

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）公布，范寧將退任行政總裁，今日以後將不

會履行日常職務。主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ Ｔｕｃｋｅｒ）表示，集團正處於強勁位置，但目前

外部環境正面臨變化，挑戰性及複雜性都有所增加，集團及范寧都有需要改變去應對挑戰。

他指，集團期望新任的行政總裁了解環球市場及貿易等，並懂得有效分配資源，執行集團工

作及策略，而集團已啟動物色新任行政總裁人選的程序，又提到范寧並非由於不贊成部分策略而

離職。（ｓｋ）

