【企業盈喜】藥明生物（２２６９）料中期利潤升逾７８％

《經濟通通訊社５日專訊》藥明生物（０２２６９）預期截至今年６月底止六個月所錄得利

潤按年增長７８％以上，主要由於憑藉領先的技術平台、最佳的項目交付時間及優秀的項目執行

過往記錄，集團贏得更高市場份額，同時新增綜合項目數保持快速增長。

另外，集團包括雙特異性抗體平台ＷｕＸｉＢｏｄｙ在內的多個擁有自主知識產權的創新技

術平台在業界獲得更多應用；實施集團「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略帶動收益大幅增

長；集團業務運營效率提升；及錄得其他營業外收益。（ｊｏ）

