《經濟通通訊社５日專訊》中國力鴻（０１５８６）預期截至今年６月底止六個月之收入及
純利均按年增長超過５０％，主要得益於傳統業務的穩步增長和新檢測業務開發初見成效。
（ｊｏ）
05/08/2019 16:50
【企業盈喜】中國力鴻（１５８６）料中期收入及純利均升逾５０％
《經濟通通訊社５日專訊》中國力鴻（０１５８６）預期截至今年６月底止六個月之收入及
純利均按年增長超過５０％，主要得益於傳統業務的穩步增長和新檢測業務開發初見成效。
（ｊｏ）
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