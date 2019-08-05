《經濟通通訊社５日專訊》由於天耀站附近有大量人群聚集，輕鐵服務受阻，四線改道，港
鐵公司（０００６６）宣布已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至天榮、來往天水圍
至元朗、來往天水圍至洪天路緊急月台、來往天水圍至翠湖，以及來往洪天路緊急月台至天逸，
接載受影響車站的乘客。
輕鐵７０５線改道，將不途經天瑞站至天耀站；７０６線改道，將不途經天耀站至天瑞站；
７５１線改道，將不途經坑尾村站至銀座站；７６１Ｐ線改道，將不途經坑尾村站至天瑞站。
港鐵呼籲乘客可考慮改搭其他交通工具。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/08/2019 15:19
【交通消息】港鐵為受阻輕鐵線安排接駁巴士
《經濟通通訊社５日專訊》由於天耀站附近有大量人群聚集，輕鐵服務受阻，四線改道，港
鐵公司（０００６６）宣布已安排免費接駁巴士，行走來往洪天路緊急月台至天榮、來往天水圍
至元朗、來往天水圍至洪天路緊急月台、來往天水圍至翠湖，以及來往洪天路緊急月台至天逸，
接載受影響車站的乘客。
輕鐵７０５線改道，將不途經天瑞站至天耀站；７０６線改道，將不途經天耀站至天瑞站；
７５１線改道，將不途經坑尾村站至銀座站；７６１Ｐ線改道，將不途經坑尾村站至天瑞站。
港鐵呼籲乘客可考慮改搭其他交通工具。（ｃｌ）（ｚｚ）
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