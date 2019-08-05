《經濟通通訊社５日專訊》警方表示，聚集於金鐘一帶的示威者於下午３時堵塞夏慤道近政
府總部的行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民留意
最新交通情況。
網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在全港七區舉行集會，其中在添
馬公園集會期間，有示威者以水馬做路障衝出夏慤道，企圖阻礙汽車行駛，其後有的士衝入人群
，有示威者走避不及受傷，現場有救護員在場協助，的士不顧而去。（ｃｌ）（ｚｚ）
05/08/2019 15:38
【交通消息】警方警告示威者停止堵塞夏慤道，有示威者被車撞受傷
《經濟通通訊社５日專訊》警方表示，聚集於金鐘一帶的示威者於下午３時堵塞夏慤道近政
府總部的行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民留意
最新交通情況。
網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在全港七區舉行集會，其中在添
馬公園集會期間，有示威者以水馬做路障衝出夏慤道，企圖阻礙汽車行駛，其後有的士衝入人群
，有示威者走避不及受傷，現場有救護員在場協助，的士不顧而去。（ｃｌ）（ｚｚ）
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