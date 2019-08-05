《經濟通通訊社５日專訊》九巴公布，因應港島區、荃灣、大埔及天水圍的交通情況，九巴
及龍運在荃灣及大埔一帶有四條路線包括３９Ａ、２３８Ｍ及７１Ｂ、７１Ｋ暫停服務，而港島
區所有途徑夏愨道的路線也改道，另外荃灣、大埔及天水圍一帶有８８條路線須改道。（ｃｌ）
（ｚｚ）
05/08/2019 15:52
【交通消息】九巴：荃灣大埔四條路線暫停服務，近８８條線改道
《經濟通通訊社５日專訊》九巴公布，因應港島區、荃灣、大埔及天水圍的交通情況，九巴
及龍運在荃灣及大埔一帶有四條路線包括３９Ａ、２３８Ｍ及７１Ｂ、７１Ｋ暫停服務，而港島
區所有途徑夏愨道的路線也改道，另外荃灣、大埔及天水圍一帶有８８條路線須改道。（ｃｌ）
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