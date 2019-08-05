【移交逃犯】信銀國際五間分行暫停提供服務

《經濟通通訊社５日專訊》中信銀行（國際）宣布，因應市面情況，該行中信大廈、太子、

彌敦道、上海街及沙田中心分行暫時停止提供服務，直至另行通知為止。

網民號召今日舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會，市面交通非常

擠塞。（ｃｌ）（ｚｚ）

