《經濟通通訊社５日專訊》大新銀行宣布，該行沙田、天水圍、金鐘、旺角、黃大仙、油麻
地、大埔、荃灣大河道、荃灣沙咀道、屯門分行和佐敦分行已暫停服務，直至另行通告。
（ｃｌ）
05/08/2019 17:06
【移交逃犯】大新銀行十一間分行暫停服務
《經濟通通訊社５日專訊》大新銀行宣布，該行沙田、天水圍、金鐘、旺角、黃大仙、油麻
地、大埔、荃灣大河道、荃灣沙咀道、屯門分行和佐敦分行已暫停服務，直至另行通告。
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