【企業盈警】盈利時（６８３８）料中期綜合溢利按年跌約１５％

《經濟通通訊社５日專訊》盈利時（０６８３８）發盈警，預期截至６月底止六個綜合溢利

較去年同期之６２８３﹒２萬元下跌約１５％，主要是由於毛利率因產品類別組合之銷售改變而

下降，以及所得稅超額撥備撥回減少。（ｋｉ）

