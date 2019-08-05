【企業盈警】鉅京控股（０８４５０）料首九月淨虧損大幅增加

《經濟通通訊社５日專訊》鉅京控股（０８４５０）公布，預期截至２０１９年６月３０日

止九個月淨虧損大幅增加，而截至去年同期則錄得淨溢利１８０萬元。

公司解釋虧損增加，受於聯交所成功掛牌上市的客戶數目下跌的影響，來自上市相關文件備

製的收入，大幅下跌；因市況變化關係，正著向聯交所遞交申請上市的若干客戶的申請進度，受

到非預期的阻延；公司股份於聯交所ＧＥＭ上市其後為符合合規規定而產生的專業費用及董事袍

金。

公司第三季度業績預期將於今年８月８日刊發。（ｂｎ）

