【企業盈喜】榮暉國際料中期純利增長不低於２３６％

《經濟通通訊社５日專訊》榮暉國際（００９９０）預期截至今年６月底止，純利將錄得不

少於約４２００萬元，按年增長不低於約２３６％。純利增長主要由於年初巴西及澳大利亞鐵礦

石供應出現中斷等市場波動情況，而中國經濟保持穩定發展，令鐵礦石產品需求強勁，使得集團

之分銷及貿易分部於本期間錄得銷售額上升；及金融服務業務分部不斷發展壯大所致。（ｊｏ）

