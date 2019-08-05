《小傳日記》人仔急貶散，香江搞三罷；魚缸跌八百，好友驚嚇怕！

《小傳日記》上星期花旗國總統侵侵（特朗普）變臉要對剩低嘅３０００億美金嘅神州商品

，再加徵１０巴仙關稅，搞到魚缸插晒水，點知今日（５日）魚缸又大插水，今朝已經撻低

４３８點，報２６４８０，事關人仔「穿七」創今年以嚟最低位，另外大象（００００５）同恆

生（０００１１）都中期放榜，不過表現就唔太好。另外，香江有巴打號召罷工、罷市、罷課，

魚缸多咗層政治陰霾，加上神州７月財新服務業ＰＭＩ低過預期，係近五個月以嚟最低，Ａ場走

低，港股亦跟隨大劈，全日最多劈８３１點報２６０８６，創近七個月低位，最終魚缸全日埋單

插水７６７點或近３巴仙，收報２６１５１，全日主板成交９９４﹒７８億銀回落近１３巴仙。

國貨佬指數報１００８１，跌近近３巴仙或２６６點。

Ａ場亦都剎晒車，上證綜指報２８２１，跌４６點或近２巴仙。深成指埋單報８９８４，穿

九千關，跌１５１點或逾近２巴仙，全日兩個魚缸成交４１６２億人仔。

大隻藍戰士方面，大象中期賺多近兩成到逾８５億美金，上年初上任嘅ＣＥＯ范寧唔撈，全

日跣低近２巴仙，報６１銀。恆生中期賺多逾８巴仙至近１３７億銀，今日縮水近４巴仙，報

１７４﹒９銀。ＱＱ（００７００）畀大摩維持「增持」評級，「他屐」維持４３０銀，不過都

要跟住魚缸縮逾４巴仙，報３４０﹒６銀，係表現最差國貨佬。神州移動（００９４１）畀匯證

降「他屐」近一成，半日縮水近３巴仙，報６３﹒１５銀。生發發（００３８８）同ＡＩＡ

（０１２９９）齊齊劈咗逾３巴仙，分別報２４７﹒８銀及７５﹒６銀。



＊新地長實哭恆隆好輕鬆，內房沽壓重奧園有暗湧＊



上星期花旗聯儲局一如預期減息四分一厘，不過主席鮑叔之後話減息只係「調節」，唔係減

息周期嘅開始，令「孖屐」大失所望，加上本地政局持續不穩，消息今日繼續影響本地地產佬。

新地（０００１６）大劈逾５巴仙，報１１４﹒５銀，係今日表現最差藍戰士。長實

（０１１１３）亦跣低約５巴仙，報５３﹒３銀。恆地（０００１２）撻低逾３巴仙，報

３８﹒４５銀。新世界（０００１７）縮水近４巴仙，報１０﹒３６銀。信置（０００８３）亦

撻低３巴仙收１１﹒９６銀。不過，恆隆地產（００１０１）收高兩格，報１９﹒０８銀，係全

日表現最好藍戰士。

除咗本地地產佬，內房佬都無好運行。上星期神州召開咗中央政治局會議，再次強調樓係用

嚟住，唔係用嚟炒，加上今日人仔穿七蚊關口，內房佬全線軟腳蟹。神州奧園（０３８８３）

７月合同銷售金額按年增１１巴仙，不過今日大劈逾７巴仙，報９﹒２９銀。融創

（０１９１８）剎車近５巴仙，報３３﹒０５銀。碧桂園（０２００７）跣低逾３巴仙，報

９﹒８銀。中海外（００６８８）仆低跌近４％，報２４﹒９銀。



＊潤啤逆市躍周黑鴨走弱，人仔穿七算鐵鳥皆受損＊



周黑鴨（０１４５８）發盈警，預計中期利潤少三成五，今日插水逾８巴仙，報３﹒７３銀

。青啤（００１６８）撻低近３巴仙報４３﹒４５銀，創五連跌兼五連陰。蒙牛

（０２３１９）跣低近３巴仙，穿５０天線（約３０﹒５５銀），報３０﹒１５銀。康師傅

（００３２２）縮水近３巴仙報１１﹒１８銀九連挫。不過，潤啤（００２９１）就踢高逾半巴

仙，報３６﹒８銀，係全日表現最好國指佬。

雖然國際油價撻低，但因為人仔穿七關口，係今年以嚟最低位，三大鐵鳥同樣向下。東方航

空（００６７０）大劈逾６巴仙，報３﹒８６銀。南方航空（０１０５５）插水跌逾６巴仙，報

４﹒５９銀。中國國航（００７５３）跣低近６巴仙，報６﹒７９銀。另外，香江機場今日預計

有３５班航班因為「三罷」行動需要取消，屐飛（００２９３）受壓撻低逾４巴仙，報

１０﹒４銀。



＊侵侵再徵稅手機佬心碎，５Ｇ股搖晃大行都要放＊



早個排花旗國總統侵侵（特朗普）突然話同神州傾得唔夠快，再向中國打關稅牌，宣布將對

３０００億美金嘅中國商品課徵１０％關稅，而當中涉及手機貨品，令到手機佬再度被震散。丘

鈦（０１４７８）跌逾４巴仙，報６﹒５１銀；比亞迪電子（００２８５）及瑞聲

（０２０１８）各插近４巴仙，報１０﹒６８銀及３８﹒４５元；舜宇光學（０２３８２）跌逾

２巴仙，報８２﹒２０銀。

除了手機佬受影響，５Ｇ股也不例外。投資大行都似乎唔多睇好，例如威靈頓管理公司就於

今個禮拜三（３１日）減持鐵塔３４７３萬股，消息拖累鐵塔（７８８）跌近４巴仙，報

１﹒９銀；中興通訊（００７６３）亦跌近４巴仙收２１﹒５５銀；中通服（００５５２）跌３

巴仙，報５﹒１３銀；京信通信（０２３４２）走插５巴仙收１﹒７３銀。請請！（ｚｚ）



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