【本港經濟】本港７月ＰＭＩ跌至４３﹒８，創１０年新低

《經濟通通訊社５日專訊》本港７月採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４３﹒８，６月為

４７﹒９，創２００９年３月後新低，並且連續１６個月低於５０，反映經濟活動連續處於收縮

狀態。

數據顯示，企業對中美貿易摩擦，以及本地大規模政治示威活動表示憂慮，營商信心跌至

２０１６年１月後新低，亦明顯削弱對本港產品與服務的需求。

企業新接業務量急速萎縮，下跌速度加快至逾１０年最高，原因之一是銷往內地的新訂單量

以近４年最高速度收縮。月內企業產出量大幅萎縮，出現２００９年首季以來最大跌幅。

（ｂｉ）

