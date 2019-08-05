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即市新聞

05/08/2019 10:00

《保險觸覺－李劍雲》風季意外多，人身保障勿忽視

　　《保險觸覺》隨著夏天的來臨，代表香港已踏入風季和雨季，根據天文台台長匯報，天文台
預測今年會有四至七個熱帶氣旋進入香港５００公里範圍，而且今年雨量預計屬正常至偏多，令
本港有機會受暴雨影響。面對颱風和暴雨來襲，港人或許都習以為常，但隨著全球暖化導致極端
天氣現象更頻繁，未來將大有機會出現更多比「山竹」更具破壞力的超級颱風。
　　惡劣天氣可能會引致出現水浸、山泥傾瀉或道路受塌樹阻擋等，輕則會造成財物損失或帶來
生活不便，如住宅大廈斷水斷電多日，但嚴重者可能會引致人命傷亡，所以市民除了要造好家居
財物保障，以及應對惡劣天氣的安排外，也不可以忽略個人人身安全的保障。
　　面對各種難以預計的意外風險威脅，市民可考慮投保個人意外保險計劃。一般而言，該類計
劃除設有意外身亡及永久傷殘的保障外，也會為受保人提供於意外發生後的１２個月內的有關醫
療費用賠償，部分計劃更涵蓋每日住院現金津貼保障，若受保人因意外需要住院連續５天或以上
，可獲每日住院現金津貼保障，讓受保人毋須需擔心收入，可以安心休養。至於個人意外保險的
保障金額，則視乎不同的計劃等級而定，意外死亡或永久性殘疾的最高賠償金額可高達１５０萬
元。

＊避免暴露於不必要的風險中＊

　　然而，投保了意外保險不代表受保人可以恣意暴露在危機之中，例如每次颱風吹襲期間，總
有不少市民罔顧自身安危走到街上追風或到海邊觀浪，甚至進行水上活動；也曾有市民在惡劣天
氣下行山被困。其實，在風暴或其他惡劣天氣警報生效時，受保人應該留在安全的地方，而身處
戶外的人士也應立即尋找安全地方暫避。否則，受保人可能會被視為暴露於不必要的風險，一旦
發生傷亡事故，保險公司將有權拒絕賠償。
　　撇除天災不談，我們日常生活中還有很多意外會發生，交通事故就是其一。根據香港警務處
資料顯示，今年首三個月香港已錄得４６２４宗交通意外，即平均一日有超過５０宗，但偏偏市
民的生活離不開交通工具，意外保險亦涵蓋交通意外的保障，假如受保人在乘搭私人或公共交通
工具途中發生意外而導致死亡或永久傷殘，將可獲雙倍賠償。

＊援助熱線提供諮詢或轉介服務＊

　　除了金錢上的賠償外，部分較全面的意外保險計劃更會設有２４小時援助熱線服務，當受保
人在全球任何地方遇上事故，都可以經熱線獲得諮詢或轉介服務，讓他們得到更周全的保障。
天氣不似預期，意外亦是難防。面對不確定的危機及威脅，我們只能以萬全的準備，應對隨時出
現的最差情況，才是保障個人安全的上上之策。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛一般保險零售業務主管　李劍雲》

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