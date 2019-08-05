本港政局動盪，港股挫７６７點收２６１５１近七個月新低

《經濟通通訊社５日專訊》上周美國總統特朗普宣布將對剩餘３０００億美元中國商品加徵

１０％關稅，令中美關係再次繃緊，人民幣匯率亦更跌至今年以來最低水平。

港股今早低開４３８點報２６４８０，恆生（０００１１）及匯控（００００５）公布中期

業績，惟表現未如理想。另外，本港今早有罷工、罷市及罷課行動，雖然特首林鄭月娥上午會見

傳媒，惟她在會上言辭強硬，加上７月財新中國服務業ＰＭＩ及本港７月採購經理指數

（ＰＭＩ）低於預期，令港股全日跌幅未有收窄。最終恆指收報２６１５１，跌７６７點或

２﹒８５％，盤中佐見創近七個月新低；主板成交９９４﹒７８億元跌１２﹒９％。國企指數收

１００８１，跌２６６點或２﹒５８％

Ａ股跌幅擴大，上證綜合指數收２８２１點，跌４６點或１﹒６２％；深證成分指數報

８９８４點，跌１５１點或跌１﹒６６％。兩市合共成交４１６１﹒６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）走低４﹒２７％，報３４０﹒６元；匯控（００００５）

半年列帳基準稅後盈利９９﹒４億美元升約一成八，全日挫１﹒８５％，報６１元；友邦

（０１２９９）全日挫３﹒２６％，報７５﹒６元；港交所（００３８８）挫３﹒２８％，報

２４７﹒８元；中移動（００９４１）連跌四日，遭匯證降目標價，全日走低２﹒９２％，報

６３﹒１５元。



＊新地最差藍籌，人幣穿七內房股受壓＊



本地地產受沽壓，當中新鴻基地產（０００１６）全日挫５﹒２２％，報１１４﹒５元，亦

是表現最差藍籌；長實集團（０１１１３）全日走低５﹒０８％，報５３﹒３元；新世界發展

（０００１７）跌３﹒９％，報１０﹒３６元；恆基地產（０００１２）挫３﹒２７％，報

３８﹒４５元；恆隆地產（００１０１）微升０﹒２１％，報１９﹒０８元，是全日表現最好藍

籌。

由於人民幣在岸價及離岸價今日均跌穿七算，加上中央早前堅持內房「房住不炒」定位，內

房股被受壓，其中，中國奧園（０３８８３）７月合同銷售金額雖按年增１１％至約６６﹒５億

元人民幣，但全日瀉７﹒４７％，報９﹒２９元；碧桂園（０２００７）７月合同銷售額增一成

六，惟全日挫３﹒３５％，報９﹒８元；萬科企業（０２２０２）走低３﹒６７％，報

２７﹒５５元；龍湖（００９６０）挫４﹒１８％，報２６﹒３５元；雅居樂（０３３８３）挫

３﹒７％，報９﹒３８元。



＊中資航空股、三桶油向下＊



另外中美貿易爭端加劇，人民幣匯率穿七，亦令中資航空股全線向下，東航（００６７０）

挫６﹒５４％，報３﹒８６元；國航（００７５３）走低５﹒９６％，報６﹒７９元；南方航空

（０１０５５）挫６﹒１３％，報４﹒５９元；北京首都機場（００６９４）跌３﹒８８％，報

５﹒９４元。

國際油價隨著下挫，而且據伊朗國營電視台報道，伊朗革命衛隊在波斯灣扣押一艘伊拉克運

油輪，指運油輪涉嫌走私原油，七名船員正被拘留。三桶油及其他油股均走低，中海油

（００８８３）挫３﹒０７％，報１１﹒９８元；中石油（００８５７）走低２﹒４９％，報３

﹒９２元；中石化（００３８６）跌２﹒４４％，報４﹒７９元；中海油田服務

（０２８８３）軟０﹒８３％，報８﹒３４元。



＊市場避險情緒升溫，金礦股、逆向ＥＴＦ受捧＊



本港政局不穩，市場避險情緒持續，金礦股有支持續走高。山東黃金（０１７８７）

漲６﹒９１％，報１６﹒０８元；招金礦業（０１８１８）揚６﹒７３％，報９﹒３６元；紫金

礦業（０２８９９）微升０﹒６５％，報３﹒０８元；中國黃金（０２０９９）漲２﹒３４％，

報９﹒１９元；ＳＰＤＲ（０２８４０）微升１﹒４１％，報１０７６元。

逆向ＥＴＦ亦受追捧。ＦＩ二南方恆指（０７５００）漲５﹒４３％，報７﹒５７元；

ＦＩ華夏國指（０７３４１）亦漲２﹒１２％，報６﹒７４元；ＦＩ未來恆指（０７３３６）及

ＦＩ華夏恆指（０７３２１）同樣走高近３％，分別報５﹒９１元及６﹒２８元。（ｊｔ）

