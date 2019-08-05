【即時交通】示威者以人牆堵塞紅隧九龍入口

《經濟通通訊社５日專訊》》《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，多區罷工集會演變為示威堵

路行動。警方於尖沙咀發放多枚催淚彈後，部份示威轉向紅磡方向散去，其後於紅磡海底隧道築

成人堵塞九龍入口，現時三條行車線已被佔據。

較早時，曾有示威者用雜物堵塞往港島方向的收費亭，交通一度受阻，及後職員前往移走雜

物，行車恢復。（ｆｗ）（ｚｚ）

