《經濟通通訊社５日專訊》》《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，多區罷工集會演變為示威堵
路行動。警方於尖沙咀發放多枚催淚彈後，部份示威轉向紅磡方向散去，其後於紅磡海底隧道築
成人堵塞九龍入口，現時三條行車線已被佔據。
較早時，曾有示威者用雜物堵塞往港島方向的收費亭，交通一度受阻，及後職員前往移走雜
物，行車恢復。（ｆｗ）（ｚｚ）
05/08/2019 18:28
【即時交通】示威者以人牆堵塞紅隧九龍入口
《經濟通通訊社５日專訊》》《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，多區罷工集會演變為示威堵
路行動。警方於尖沙咀發放多枚催淚彈後，部份示威轉向紅磡方向散去，其後於紅磡海底隧道築
成人堵塞九龍入口，現時三條行車線已被佔據。
較早時，曾有示威者用雜物堵塞往港島方向的收費亭，交通一度受阻，及後職員前往移走雜
物，行車恢復。（ｆｗ）（ｚｚ）
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