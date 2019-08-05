【移交逃犯】有示威者向黃大仙紀律部隊宿舍擲磚，警放催淚彈驅散

《經濟通通訊社５日專訊》《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，多區罷工集會演變為示威堵路

行動。大批原先在黃大仙集會的市民和示威者，轉到黃大仙睦鄰街和沙田拗道交界的紀律部隊宿

舍外聚集，有人向宿舍投擲磚頭。警方出動防暴隊，施放多枚催淚彈驅散示威者，有煙攻入附近

民居。

警方之後再在黃大仙巴士總部的位置，施放多枚催淚彈，驅散在巴士總站內聚集的人群。（

ｆｗ）（ｚｚ）

