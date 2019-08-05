《經濟通通訊社５日專訊》《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，多區罷工集會演變為示威堵路
行動。大批原先在黃大仙集會的市民和示威者，轉到黃大仙睦鄰街和沙田拗道交界的紀律部隊宿
舍外聚集，有人向宿舍投擲磚頭。警方出動防暴隊，施放多枚催淚彈驅散示威者，有煙攻入附近
民居。
警方之後再在黃大仙巴士總部的位置，施放多枚催淚彈，驅散在巴士總站內聚集的人群。（
ｆｗ）（ｚｚ）
05/08/2019 17:51
【移交逃犯】有示威者向黃大仙紀律部隊宿舍擲磚，警放催淚彈驅散
《經濟通通訊社５日專訊》《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，多區罷工集會演變為示威堵路
行動。大批原先在黃大仙集會的市民和示威者，轉到黃大仙睦鄰街和沙田拗道交界的紀律部隊宿
舍外聚集，有人向宿舍投擲磚頭。警方出動防暴隊，施放多枚催淚彈驅散示威者，有煙攻入附近
民居。
警方之後再在黃大仙巴士總部的位置，施放多枚催淚彈，驅散在巴士總站內聚集的人群。（
ｆｗ）（ｚｚ）
|FOCUS05/08/2019
【FOCUS】若「just another中國城市」那刻來臨
|生財有道05/08/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控弱勢不變惟跌幅可控
|國際動態05/08/2019
白人槍手闖德州超市掃射 至少20死
|生財有道02/08/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】壹賬通上市料帶來刺激 平保現價起分段吸納
|生財有道02/08/2019
【本港經濟】多家大行下調港經濟預測 大和唱淡指瀕衰退
|FOCUS02/08/2019
【FOCUS】侵侵再發癲預告「加稅」 人幣最快周末試7算?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰